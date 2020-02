Kamerbestuur: klagen over Kamerlid bij onafhankelijk college

De Kamer werkt sinds ruim een jaar aan nieuwe integriteitsregels, omdat Kamerleden steeds meer onder een vergrootglas liggen. Een anti-corruptiecommissie van mensenrechtenorganisatie Raad van Europa dringt al geruime tijd aan op strenger toezicht. Deze commissie verwees onder meer naar de rel over een door toenmalig D66-leider Alexander Pechtold cadeau gekregen appartement.

Collega-Kamerleden maar ook gewone burgers moeten een klacht kunnen indienen als zij denken dat een Kamerlid de gedragscode heeft overtreden, stelt het Kamerbestuur voor. Een nieuw driekoppig college zou dan moeten onderzoeken of het Kamerlid inderdaad een misstap heeft begaan. Zo ja, dan kan het college de Kamer aanraden de politicus op te dragen om de zaak recht te zetten, hem te berispen of zelfs een maand te schorsen.

Mocht een Kamerlid bijvoorbeeld een collega te lijf gaan of de huid vol schelden, dan komt dat niet voor de nieuwe commissie. Die gaat niet over strafbare feiten, die een zaak blijven van het Openbaar Ministerie. En de Kamervoorzitter heeft al de taak in te grijpen als een Kamerlid de orde in de vergaderzaal verstoort.

Sinds dit jaar heeft de Kamer ook een integriteitsadviseur. Daar kunnen Kamerleden terecht die zich afvragen of ze iets wel of niet kunnen maken en wat hun dan te doen staat.