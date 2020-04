Wolven doden hooglanders, boer vreest voor zijn kalveren

De hooglanders werden ’helemaal uitgevreten’, volgens boer Leenders is dat het werk van een wolf of meerdere wolven.

SOMEREN - Er zijn één of meerdere wolven actief in de wijde omtrek van het Brabantse dorpje Someren. Waar zij eerder enkel schapen aanvielen, werden in de periode vanaf Goede Vrijdag ook vier jonge Schotse hooglanders het slachtoffer van hun roofzucht. De LTO luidt daarom nu de noodklok.