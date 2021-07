Duitse wetenschapper verdacht van spionage voor China

Klaus L. werd maandag aangehouden nadat er twee weken eerder een arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd. Hij zou in juni 2010 zijn gerekruteerd toen hij in Shanghai was voor een lezing. L. zou tot november 2019 „regelmatig” informatie hebben doorgegeven in de aanloop naar of na afloop van staatsbezoeken en multinationale conferenties.

Vergoedingen

L. zou naast geld ook vergoedingen hebben ontvangen voor onder meer de reizen die hij moest maken voor ontmoetingen met medewerkers van de Chinese inlichtingendiensten.

Aanklagers melden dat de wetenschapper sinds 2001 een politieke denktank leidde en internationaal belangrijk was vanwege zijn wetenschappelijke reputatie en zijn omvangrijke netwerk. Door zijn werk kwam hij in contact met veel belangrijke politici.