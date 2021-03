’Verdwenen Sarah (33) ondervraagd door verdachte Britse agent’

Buitenland

Doodstraf voor jaloerse ebola-medici

Een militaire rechtbank in de Democratische Republiek Congo heeft 16 mensen, waaronder één arts, de doodstraf opgelegd voor de moord op een ebola-expert van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 2019. Acht medeplichtigen hebben drie tot vijf jaar cel gekregen. Het probleem is echter dat de terdoo...