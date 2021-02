Jochie vast op eiland na nat pak: brandweer schiet te hulp

De knul slaagde er nog wel in met een droog pak het eilandje te bereiken, maar zakte op de terugreis meermalen door het ijs. Hij koos vervolgens eieren voor zijn geld en besloot op het eilandje te blijven. Een vriendje belde daarop het alarmnummer 112, meldt Dagblad van het Noorden.

Duikers van de brandweer hebben de verkleumde jongen, hij had zijn jas aan de kant laten liggen, met een boot naar de kant gebracht. Hij is door ambulancepersoneel verder gecontroleerd en vooral warmer aangekleed.

Nederland schaatsland

Elders in het land trekken mensen de schaatsen aan eer ze zich op het ijs begeven. Zo is de ijsbaan in het Friese Burgum voor jeugdleden open. Maximaal honderd kinderen mogen komen vanwege de coronaregels. Willem Provily, voorzitter van de ijsclub, heeft om 13.00 uur op het ijs gestaan. „We zeiden, we doen het wel. Morgen dooit het alweer. We laten de kinderen schaatsen en we zien wel tot hoelang we het kunnen volhouden.”

Al de hele dag wordt er geschaatst op het natuurijs van de Ryptsjerksterpolder in Friesland. Ⓒ Anton Kappers

Het natuurijs in de Ryptsjerksterpolder kan uitkomst bieden voor andere schaatsers. Het ijs zou daar op sommige plekken al twee centimeter dik zijn. Toch zakten een aantal schaatsers op zwakke plekken met hun voeten door het ijs, meldt een fotograaf die ter plaatse ging.

