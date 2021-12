LIVE | Amerikaans dagrecord: ruim 440.000 coronabesmettingen gemeld

Binnenland

Water in Amsterdamse grachten ineens gifgroen: ’Geen idee hoe dit kan’

Het is een opvallend beeld: het water in de grachten van het Java-eiland in Amsterdam is sinds dinsdag ineens gifgroen. Hoe dit kan, is een groot mysterie. „Wij hebben het niet gedaan”, laat Waternet aan De Telegraaf weten.