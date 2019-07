F1-kaarten Zandvoort voor woekerprijzen op internet

Inmiddels wordt flink de draak gestoken met de opgelopen prijzen. Ⓒ ANP / Marktplaats

ZANDVOORT - Kort nadat vandaag bekend werd wie de gelukkige bezitters zijn van kaartjes voor de Formule 1-race in Zandvoort volgend jaar, is de handel in tickets losgebarsten. De prijzen gaan nu al ’over de kop’, ondanks waarschuwingen van de organisatie.