Laatste jaar voor insecticide dat bijen doodt

De Bijenstichting, het Noordbrabants Landschap, Natuur & Milieu en Greenpeace spanden een zaak aan tegen het gebruik van vijf gewasbeschermingsmiddelen met imidacloprid. Ze deden dat nadat wetenschappelijk was vastgesteld dat het middel het zenuwstelsel van onder andere bijen en hommels aantast en dat de dieren daardoor sterven. In Nederland leven bijna 360 bijensoorten. De dieren zijn belangrijk voor de gewasbestuiving, maar meer dan de helft van de bijensoorten wordt bedreigd.

De rechtsgang tegen het gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen heeft zo lang geduurd, dat het CBb over vier van de vijf bestreden middelen geen uitspraak meer hoefde te doen, aangezien die ondertussen al verboden zijn. Het middel Admire mag in Nederland nog tot 1 juni van dit jaar geleverd worden. Vanaf 2022 is dit middel ook verboden, aangezien de fabrikant geen herregistratie heeft aangevraagd. Volgens het CBb is het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) destijds niet tekortgeschoten in de beoordeling van het risico van Admire. Bezwaren tegen die beoordeling wijst het CBb daarom af. Het vonnis van het CBb is definitief.