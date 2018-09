Wat zijn dan je rechten? Bij wilde stakingen kan de maatschappij zich beroepen op overmacht, net als bij onvoorzien natuurgeweld, veiligheidsproblemen in de lucht en bijvoorbeeld terreur.

Maar bij aangekondigde stakingen van eigen medewerkers en technische mankementen op de grond heeft de luchtvaart zorgplicht en moet schadevergoeding tot 400 euro worden betaald aan gedupeerde passagiers. Dat geldt zowel voor plotselinge vluchtannuleringen als vertragingen langer dan drie uur.

Meestal weigeren vliegmaatschappijen die wettelijke compensatie uit te keren, omdat ze het niet eens zijn met de EU-regels. Het wachten is op een nieuwe uitspraak van het Europese Hof van Justitie dit najaar, omdat veel nationale rechters het ook niet meer weten. De Nederlandse Inspectie, die tevens optreedt als klaagloket, is machteloos en kan overtreders nu geen straf opleggen.

Incassobureau EUclaim blijft desondanks dagvaardingen uitsturen naar vliegmaatschappijen die in gebreke blijven. Alleen deze week zijn dat er honderd. Er lopen 2000 rechtszaken.

Wat mij vooral irriteert, is dat de consument het liefst onwetend wordt gehouden door de luchtvaart. Er is een schrijnend gebrek aan heldere, volledige en tijdige informatie over passagiersrechten. Terwijl Brussel en Den Haag dat wel voorschrijven.

Dat is erg jammer.

