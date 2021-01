Kofferbakmoord: dna van verdachte Hans O. op broekzak Ralf Meinema

Binnenland

Man gooit ’per ongeluk’ lam in huisvuilcontainer en krijgt fikse boete

Een man uit Burgwerd moet een boete betalen van 1125 euro omdat hij het kadaver van een lam in de huisvuilcontainer had gelegd. Hij beweerde zelf bij de rechtbank in Rotterdam dat het per ongeluk was gebeurd: hij zou zijn vergeten het kadaver er weer uit te halen.