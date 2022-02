Rotterdammer langer in cel voor dood Italiaan in Amsterdam

De man werd 28 januari in Rotterdam aangehouden op verdenking van doodslag. Een dag eerder had de politie het 42-jarige slachtoffer dood aangetroffen in zijn woning aan de VOC-kade in het centrum van Amsterdam.

Zowel in Italië als in de lhbti-gemeenschap leidde de dood van de man tot onrust en verdriet, zo meldt het Openbaar Ministerie in een persbericht. In Italiaanse media werd gespeculeerd dat de dood van het slachtoffer lhbti-gerelateerd is. Dat is echter gebaseerd op geruchten in plaats van feiten, aldus het OM. „Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat de dood van het slachtoffer lhbtqi+ gerelateerd is. De recherche doet nog steeds onderzoek naar het motief en houdt daarbij rekening met diverse scenario’s.”