Daklozen mogen op luxueus cruiseschip in Arnhem

De Serenade I is gewoonlijk in de vaart voor Rijnreizen, maar ligt nu vanwege de uitbraak van het coronavirus aan de wal in de Gelderse hoofdstad. „We liggen toch stil. Dit is een mooie manier om toch iets positiefs voor de stad te doen”, reageert Roderik van Veelen op het ’daklozenhotel’. Voorwaarde aan de gasten: ze mogen niet verslaafd zijn, en geen gezondheidsklachten hebben.

De daklozen krijgen een eigen hut met douche en toilet. „Er zullen geen obers in vlinderstrikjes zijn, en de flessen wijn halen we weg, maar ik kan me voorstellen dat een dakloze het mooi vindt om op zo’n cruiseschip te zitten. De inrichting is verder identiek.”

Ⓒ Eigen beeld

Het personeel op het schip wordt geregeld door de gemeente en zorgorganisaties. De gemeente geeft het bedrijf ’een bijdrage voor de stilligkosten’, aldus manager Van Veelen. „Dat betekent hooguit: we draaien iets minder verlies. De hele branche is stilgelegd, er voltrekt zich een regelrechte ramp in de sector. Maar dit is wel een mooi idee. Het liefst leggen we al onze boten in heel Nederland neer. Andere gemeentes zijn van harte welkom.”

Ⓒ Eigen beeld

Arnhem heeft ook elders (in de stad zelf, en in Huissen, Nijmegen en Lunteren) extra bedden geregeld. Volgens de gemeente is er nu vanaf donderdag plaats om thuislozen met een besmetting apart op te vangen en voor grotere groepen die in quarantaine moeten blijven.