Politie treft kamer vol pizzadozen en troep aan in Alkmaar: ’Dit is enorm treurig’

De agenten hadden een melding gekregen van een bezorgde inwoner, omdat de bewoner van het huis al een tijdje niet gezien was.

Toen de politie poolshoogte kwam nemen, bleek de bewoner thuis te zijn. Wel heeft de politie zorgen over de gezondheid van deze Alkmaarder, want het was een puinhoop en overal lag afval.

„Dit is natuurlijk enorm treurig, maar kan ook schadelijk zijn en brandgevaarlijk”, meldt de agente. De politie heeft de bewoner aangemeld bij het meldpunt Vangnet en Advies van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Dit meldpunt regelt zorg voor mensen die daar vaak zelf niet om vragen, maar dat wel nodig hebben. Ook wordt de gemeente Alkmaar op de hoogte gebracht.

De agenten komen dit soort meldingen twee tot drie keer per jaar tegen, vertelt een van de agenten. Dit soort situaties worden meestal gemeld en opgepakt door gemeente.

Ze roept via sociale media ook op om vooral de politie of de gemeente te bellen is als er vermoedens zijn dat iemand zijn of haar woning verwaarloost.