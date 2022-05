Kuipers wil alternatieven voor papieren rietjes

Bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn na een eerdere oproep om problemen met papieren rietjes te melden, zo’n 1300 meldingen binnengekomen. Bij ruim 400 gevallen belandde een deel van een papieren rietje in de keel van een kind of iemand met een beperking.

Meestal konden zij de prop zelf uithoesten, maar in 10 tot 15 procent van de gevallen moest worden geholpen door op de rug te kloppen of door de prop met de hand uit de mond te verwijderen. Om verstikkingsgevaar te voorkomen adviseert de NVWA ouders en verzorgers voortaan „in de buurt te blijven wanneer zij jonge kinderen en mensen met een beperking laten drinken met een papieren rietje.”

Minister Kuipers vindt het ’goed’ dat er door de NVWA is gewaarschuwd. „Blijkbaar zijn deze rietjes onder bepaalde omstandigheden onveilig in het gebruik. Dit is een risico, waarvan ik vind dat dit aanleiding zou moeten zijn voor de industrie die deze producten op de markt brengt om te zoeken naar een alternatief voor de huidige papieren rietjes.”

De papieren rietjes kwamen er op aandringen van het vorige kabinet, onder aanvoering van toenmalig staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu). Zij wilde af van plastic wegwerpartikelen zoals rietjes, bestek, borden, wattenstaafjes en ballonstokjes, vanwege de ’plastic soep’ in de oceanen. „Denk aan de beelden van een schildpad met een rietje in zijn neus”, voerde ze destijds aan als reden. Daarvoor in de plaats kwamen de papieren rietjes, die nu juist gevaarlijk voor mensen blijken te zijn.

Over het plastic-verbod zijn ook Europese afspraken gemaakt. Kuipers stelt die niet te willen terugdraaien. „Het feit dat er op dit moment gekozen wordt voor een inferieure oplossing is geen reden om terug te komen op een eerder ingesteld verbod maar zou reden moeten zijn om te zoeken naar een veiliger alternatief voor plastic”, aldus de minister.