Triest dieptepunt: 10.000e coronapatiënt op Nederlandse ic

Dit blijkt uit landelijke ic-data van de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE). „Deze trieste mijlpaal geeft ook aan hoe groot de inspanning van de Nederlandse ic’s het afgelopen jaar is geweest”, schrijft intensivist Dave Dongelmans van Amsterdam UMC en voorzitter van de stichting NICE.

Zonder corona lag het aantal ic-opnames jaarlijks op 75.000 tot 80.000 patiënten. Dongelmans: „Dan lijkt een toename met 10.000 Covid-patiënten niet zo groot. Deze cijfers vertellen echter niet het hele verhaal, want Covid-patiënten hebben een veel langere ligduur. Normaal verblijft een patiënt gemiddeld 2,5 dag op een ic. Voor Covid-patiënten was dat aanvankelijk 20,3 dagen, dat is nu gedaald naar 15,9 dagen.”

Als de behandelduur niet was gedaald, dan waren de laatste golven veel hoger geweest, stelt Dongelmans. „Met modelberekeningen van het RIVM zien we dat in de pieken na de eerste golf 850 tot 900 Covid-patiënten op de ic zouden hebben gelegen. Door die kortere behandelduur zijn dat er nu ongeveer 700.”

Leeftijd

Een derde van de ic-patiënten met corona is jonger dan 60 jaar. En iets meer dan 10 procent is jonger dan 50 jaar. Iets meer dan 70 procent is man.

Dongelmans: „Het is goed om ons te realiseren dat de kans op overleving sterk daalt met het oplopen van de leeftijd. Van de patiënten van 65 tot 70 jaar overleeft 65 procent. In de groep van 80 tot 85 jaar overlijdt meer dan 65 procent.” In totaal zijn er volgens berekeningen van het RIVM en het CBS al ruim 16.000 Nederlanders overleden aan de gevolgen van corona.