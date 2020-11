Vader van twee kinderen laat hond uit en wordt doodgereden na verkeersruzie

De bestuurder, die er vandoor ging in zijn witte VW Caddy, is door de politie in Beuningen klemgereden. Hij probeerde nog te voet te vluchten maar kon worden gearresteerd.

Volgens De Gelderlander was het slachtoffer, een vader met twee kinderen, zijn Jack Russell aan De Ververt aan het uitlaten toen hij een woordenwisseling kreeg met de Caddy-bestuurder.

Het slachtoffer had de bestuurder aangesproken op zijn weggedrag. Ter plaatse klagen veel bewoners over veel te hard rijdende automobilisten. „Mensen rijden hier als gekken”, zegt een bewoonster tegen de krant.