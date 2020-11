’Vader van twee kinderen’ wordt doodgereden na verkeersruzie

De bestuurder, die er vandoor ging in zijn witte VW Caddy, is door de politie in Beuningen klemgereden. Hij probeerde nog te voet te vluchten maar kon worden gearresteerd.

Volgens De Gelderlander kreeg het slachtoffer, een vader met twee kinderen, een woordenwisseling met de Caddy-bestuurder. Hij liep op dat moment volgens Omroep Gelderland samen met zijn vrouw en hondje door de wijk.

Het slachtoffer had de bestuurder aangesproken op zijn weggedrag.

Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Geldeland dat de auto tot twee keer toe over de man heen reed. „Ik heb er geen woorden voor dat dit hier gebeurt”, zegt een buurman. „Ik hoop dat ze de beste man aan de hoogste boom opknopen”, doelend op de bestuurder van het voertuig. De twee tienerkinderen van het stel waren op dat moment thuis, schrijft de omroep.

Ter plaatse klagen veel bewoners over veel te hard rijdende automobilisten. „Mensen rijden hier als gekken”, zegt een bewoonster tegen de krant.

Buurtbewoners kennen hem als een rustige man die vaak in de omgeving wandelde met zijn Jack Russel. „Deze man heeft iets goed gedaan voor de gemeenschap: iemand aanspreken op zijn gedrag”, zegt een van hen tegen De Gelderlander.