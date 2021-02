Vader en twee kinderen fietsen in sinkhole Wormerveer

Binnenland

Overleden moeder te water blijkt 47-jarige vrouw uit Gronau

De politie bevestigt dat het stoffelijk overschot dat zondagavond werd gevonden in het Zijkanaal K van de Duitse vrouw is die met haar drie kinderen het water inreed aan de Nieuwendammerdijk in Amsterdam-Noord. Het is voor de politie nog onduidelijk of er opzet in het spel is of dat het een ongeluk ...