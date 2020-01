Deventer siddert van angst na autobranden

Wéér is er in Deventer een auto in vlammen opgegaan. Ⓒ Mark Mensink

Deventer - En weer was het vannacht ’raak’ in Deventer, met de vijfde personenauto in evenzoveel nachten die uitbrandde. Deventenaren sidderen inmiddels van angst voor de dader(s), die al jaren uit handen van politie en justitie weet te blijven. „Het is wachten totdat er een keer iemands woning in brand vliegt, met alle gevolgen van dien”, vreest een getuige van de laatste autobrand.