Hij beloofde een hoop geld om samen te gaan shoppen: Olivier S. (37) verdacht van moord op 14-jarig meisje

LUIK - Wallonië is in de greep van een gruwelmoord op een 14-jarig Belgisch meisje. Eind vorige week werd de tiener levenloos teruggevonden in een bos in Ougrée (Luik). De vermoedelijke moordenaar blijkt nu Olivier S. (37) uit Seraing, voorwaardelijk vrij na een veroordeling voor brandstichting. Hij had het meisje via sociale media met een grote som geld gelokt om te gaan shoppen.