NASA bezorgd over tienduizenden SpaceX-satellieten in de ruimte

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/Sipa USA

HOUSTON - De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA maakt zich zorgen over de plannen van het ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk om tienduizenden satellieten in een baan rond de aarde te brengen. Met het zogeheten Starlink-netwerk wil Musk in de toekomst wereldwijd internetverbindingen aanbieden, NASA vreest dat dit gevolgen kan hebben voor de eigen missies.