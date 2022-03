Boze Volt-leden eisen partijcongres over Gündoğan-gate: ’Bestuur is nalatig geweest’

Woensdag oordeelde de rechtbank Amsterdam dat Volt het geschorste Kamerlid Gündoğan weer moet opnemen in de fractie. Ze werd uit de fractie gezet vanwege meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Partijleider Laurens Dassen ging schoorvoetend akkoord met het vonnis, en verklaarde een mediationtraject in te gaan met Gündoğan. Dan kan ook worden besproken op welke wijze alsnog onafhankelijk onderzoek kan worden gedaan naar de meldingen over het gedrag van Gündoğan, stelde de rechter vast. Maar daarmee lijkt de kwestie verre van opgelost.

In hun congresaanvraag stellen teleurgestelde Volt-leden dat ze ‘weinig hoop hebben op daadwerkelijke verbetering’ bij het proces dat nu is voorgesteld. De partij had in eerste instantie een ledencongres in de zomer in gedachten, maar met dit initiatief willen de leden dat naar voren halen.

’Informatieloos aan schip bungelen’

Bvendien vinden ze dat het bestuur van Volt „nalatig is geweest in het goed informeren en betrekken van de leden”, in deze kwestie, schrijven de initiatiefnemers in hun congresaanvraag aan het bestuur. Initiatiefnemer Friso Datema, als ’social media lead’ eerder betrokken bij het campagneteam van Volt, stelt op social media dat leden van de partij ‘al weken informatieloos aan het schip bungelen’. „Er zijn nog 0 algemene gesprekken met leden geweest, terwijl hier wel veel behoefte aan is. Gelukkig is er wel ruimte voor de pers. Krijgen we tenminste nog íets te horen.”

Voor goedkeuring is steun van zo’n 600 leden nodig, iets wat volgens de partij makkelijk haalbaar is.