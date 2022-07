Acht vrouwen uit één straat zwanger: ’Wordt een drukke bedoening’

Premium Tussen de lakens

Lucia is heel onzeker in bed: ’Genieten vind ik moeilijk’

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Lucia (29). In bed is ze heel onzeker, ze maakt zich voortdurend zorgen over wat haar vriend van haar lichaam vindt. ’Het is geen knop die ik even uitzet, was dat maar zo.’