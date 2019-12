Greta Thunberg hervat schoolstaking in Zweden

Thunberg keerde deze week terug naar Zweden na een wekenlange reis rond de wereld. Ze zeilde onder meer naar de Verenigde Staten en reisde vervolgens naar Spanje om daar een klimaattop bij te wonen. De activiste weigert uit milieu-overwegingen het vliegtuig te nemen.

De tiener kwam na thuiskomst weer in actie. „Week 70 van de schoolstaking”, schreef Thunberg vrijdag in een Twitterbericht. Dankzij die spijbelactie groeide ze eerder uit tot een wereldbekende klimaatactivist. De meeste scholen in de Zweedse hoofdstad zijn nu overigens dicht vanwege de kerstvakantie.