Brand bij Franse campings onder controle: geëvacueerden kunnen weer terug

Het grootste deel van de 3000 kampeerders die maandagavond werden geëvacueerd van drie campings in de buurt, kunnen naar hun verblijfplaats terugkeren. „Met uitzondering van zo’n 350 tot 400 mensen”, aldus de prefect.

Bij de brand, niet ver van de Spaanse grens, vielen geen doden of zwaargewonden. Volgens de nieuwszender France Info werd wel een dertigtal mensen behandeld nadat ze rook hadden ingeademd. Ook liepen twintig brandweerlieden lichte verwondingen op. In totaal werden bij de operatie 650 brandweerlieden ingezet.

500 hectare ging in vlammen op en zeker acht woningen werden door de brand vernield. Tientallen andere huizen liepen schade op. De brand kon zich snel verspreiden door een combinatie van heet weer, droogte en een sterke wind. De regio waar de brand plaatsvond had al langer te lijden onder een uitzonderlijke droogte.

Het getroffen gebied is populair onder toeristen, onder wie ook Nederlanders. Bij de Nederlandse alarmcentrales hebben zich vooralsnog niet veel vakantiegangers gemeld met problemen. De ANWB kreeg maandagavond een paar telefoontjes binnen van Nederlanders die moesten worden geëvacueerd, maar dat waren vooral verzekeringsgerelateerde vragen, zegt een woordvoerder. Van letsel of schade aan voertuigen is geen sprake. Wel kwam één melding binnen van een Nederlander wiens tent in vlammen was opgegaan.

De rook en de ’enorme vlammen’ waren volgens getuigen van erg ver te zien. Een hoteluitbater in de bekende badplaats Argèles-sur-Mer aan de Middellandse Zee getuigde dat hij ook gasexplosies, vermoedelijk op kampeerplaatsen, zag.

De brand brak kort na 17.00 uur uit tussen Saint-André en Argèles-sur-Mer. De brand woedde ten westen van de stad Perpigan, niet ver van de Spaanse grens. Er waren geen aaneengesloten bosgebieden in die regio.