Grote brand in Zuid-Frankrijk: drie campings en tientallen huizen ontruimd

SAINT-ANDRÉ - In de Zuid-Franse plaats Saint-André, gelegen in de uitlopers van de Pyreneeën nabij Perpignan en badplaats Argelès-sur-Mer is maandagmiddag een forse brand uitgebroken. Tientallen huizen en drie campings zijn ontruimd. Zeker 300 hectaren staan in brand, schat de prefectuur. De burgemeester van de plaats sprak tegen France Info over een „brand zoals we nog nooit hebben gezien.”

Ⓒ X/ Sécurité Civile