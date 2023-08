Grote natuurbrand Zuid-Frankrijk: 3000 vakantiegangers geëvacueerd

In de Zuid-Franse plaats Saint-André, gelegen in de uitlopers van de Pyreneeën nabij Perpignan en badplaats Argelès-sur-Mer grijpt het vuur sinds maandagmiddag om zich heen. Tientallen huizen en drie campings zijn ontruimd. Zeker 300 hectaren staan in brand, schat de prefectuur. De burgemeester van de plaats sprak tegen France Info over een „brand zoals we nog nooit hebben gezien.”

Bent u getroffen of moet u uw plannen wijzigen? Wij horen graag van u. U kunt ons bereiken via onze tiplijn.

Dertien vliegtuigen, drie helikopters en vijfhonderd brandweerlieden zijn ter plaatse, aldus minister Gérald Darmanin van Binnenlandse Zaken op X, het voormalige Twitter. De bewindsman roept bevolking en vakantiegangers op „uiterst waakzaam” te zijn voor de „gewelddadige brand.”

Tot nog toe zijn geen slachtoffers gemeld. Wel staan huizen en voertuigen in brand, aldus France Info. Een sporthal wordt klaargemaakt om mensen op te vangen.

Lees hieronder verder

De rook en de ’enorme vlammen’ zijn volgens getuigen van erg ver te zien. Een hoteluitbater in de bekende badplaats Argèles-sur-Mer aan de Middellandse Zee getuigde dat hij ook gasexplosies, vermoedelijk op kampeerplaatsen, zag.

De brand brak kort na 17.00 uur uit tussen Saint-André en Argèles-sur-Mer. De brand woedt ten westen van de stad Perpigan, niet ver van de Spaanse grens. Er zijn geen aaneengesloten bosgebieden in die regio.