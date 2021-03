Kroongetuige en advocaat Derk Wiersum hadden dag voor moord ’hoogoplopende ruzie’

Volg onderaan dit bericht de tweets van rechtbankverslaggever Saskia Belleman.

Dat blijkt uit het getuigenverhoor van de weduwe van Wiersum dat door het Openbaar Ministerie recent aan het dossier over de moordzaak is toegevoegd.

De verdediging van de drie verdachten in de zaak willen de weduwe en ook kroongetuige Nabil B. zelf horen als getuigen om te weten waarover de ruzie ging. Volgens de advocaten is het niet uitgesloten dat de moord uit een andere hoek kwam dan tot nu toe werd aangenomen: de hoek van Nabil B.

Dreigende kroongetuige

Advocaat Jacques Taekema haalde ook het interview aan dat advocaat Oscar Hammerstein onlangs had met het Algemeen Dagblad. Hammerstein onthulde daarin dat hij na Wiersum de kroongetuige bijstond en dat die hem bedreigde. Reden van de bedreiging was een telefoon die Nabil B. per se terug wilde hebben. Hammerstein moest het toestel meenemen, maar die weigerde dat. „Dan zul je een heel andere kant van mij leren kennen”, zei Nabil B. tegen zijn advocaat. Die voelde zich zwaar geïntimideerd.

Tot nu toe gaat het OM ervanuit dat de opdracht voor de moord op Wiersum afkomstig was van Ridouan Taghi. Maar Taekema en advocaat André Seebregts vragen zich nu af of Nabil B. zijn vorige advocaat Derk Wiersum ook bedreigde en of het motief voor de moord iets met de ruzie te maken heeft.

Op dit moment staan drie verdachten terecht voor de moord op Derk Wiersum, die alle drie ontkennen. Dat zijn Giërmo B. en Moreno B. (geen familie) die de moord zouden hebben uitgevoerd, en Anouar T. die de auto’s zou hebben geleverd voor de voorverkenningen en de moord.

Weduwe

Taekema wil de weduwe van Wiersum zelf horen als getuige. Het OM zei eerder dat „niet relevant” te vinden en de rechtbank wees het verzoek af. Dat was voordat de informatie over de ruzie tussen de kroongetuige en Wiersum bekend werd.

Ook wil Taekema kroongetuige Nabil B. zelf kunnen horen en wil hij weten wat voor informatie er op de telefoon stond die voor de kroongetuige zo belangrijk was. De telefoon is in beslag genomen en de inhoud ervan - voor zover die niet onder de geheimhouding valt – is in het dossier van het mega-liquidatieproces Marengo gestopt.

De moord op Wiersum bracht een grote schok teweeg en leidde tot zeer scherpe veiligheidsmaatregelen rond zaken die met Taghi in verband worden gebracht.