Oeganda doet homo’s en transgenders in de ban

Het Oegandese parlement nam een wet aan die praktisch alles voor lhbti+’ers (zoals lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders) strafbaar maakt. Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch lijkt het de eerste keer te zijn dat het louter identificeren als lhbti+ illegaal wordt.

Voorstanders van de nieuwe wet zeggen dat lhbti+’ers de traditionele waarden van het conservatieve en religieuze land bedreigen. De autoriteiten krijgen nog meer bevoegdheden om op te treden tegen deze groep Oegandezen die al te maken heeft met wettelijke discriminatie en geweld. De Oegandese bevolking bestaat uit een christelijke meerderheid, ook leven er moslims in het Oost-Afrikaanse land.

Homoseks

Behalve seks tussen mensen van hetzelfde geslacht verbiedt de wet het bevorderen van en aanzetten tot homoseksualiteit. Overtredingen leiden tot hoge straffen, bijvoorbeeld tot levenslang in de gevangenis voor homoseks. De doodstraf dreigt voor onder meer homoseks met mensen onder de 18 jaar of wanneer de „dader” hiv-positief is.

Oeganda en ruim dertig andere Afrikaanse landen hadden relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht al verboden.