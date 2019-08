Makelaars: ’Waarschuwing voor buurt morele plicht’

Het Haagse lesbische stel zag een leuke woning te koop in de Miquelstraat, maar de makelaar vreesde problemen. Ⓒ Foto Google Maps

Een advies om in een bepaalde buurt geen huis te kopen omdat je daar vanwege je geaardheid, afkomst of geloof niet welkom bent. Makelaars die kopers waarschuwen, noemen het hun ’morele plicht’. Een lesbisch stel op huizenjacht in Den Haag kreeg zo’n teleurstellende, maar bruikbare tip. „Je moet niet ergens gaan wonen waar je niet vrij kan zijn.”