Premium Het beste van De Telegraaf

Bewogen politieke carrière voerde Ed van Thijn (87) langs Bijlmerramp en IRT-affaire

Door Wouter de Winther Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Den Haag - Een sociaaldemocraat in hart en nieren. Zo zal de op 87-jarige leeftijd overleden Amsterdammer Ed van Thijn onmiskenbaar de geschiedenis in gaan. De PvdA’er is vrijwel zijn hele werkzame leven politiek actief geweest. Bekendst werd hij als burgemeester van de hoofdstad. Maar ook aan het Haagse Binnenhof was hij jarenlang een hoofdrolspeler.