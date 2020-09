Coronasite ligt plat, online testafspraak maken lukt niet

Ⓒ SCREENSHOT

UTRECHT - De website coronatest.nl is moeilijk bereikbaar. Daardoor is het voorlopig even niet mogelijk om een afspraak voor een coronatest te maken. Ook kunnen mensen die getest zijn voorlopig niet online de uitslag zien. GGD GHOR Nederland, de overkoepelende organisatie van regionale gezondheidsdiensten, vraagt mensen om het afsprakennummer 0800-1202 te bellen voor een coronatest.