Coronasite weer bereikbaar

UTRECHT - De website coronatest.nl is weer bereikbaar. Het platform kampte maandag aan het einde van de middag met een storing. Daardoor was het even niet mogelijk om een afspraak voor een coronatest te maken. Ook konden mensen die getest zijn even niet online hun uitslag zien. Na korte tijd waren de problemen verholpen. De oorzaak is niet bekend.