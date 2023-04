Treinverkeer bij Voorschoten donderdag al hervat

Een dronefoto van medewerkers van ProRail en BAM aan het werk op het spoor nabij station Voorschoten. Ⓒ ANP / HH

Voorschoten - Het treinverkeer langs station Voorschoten wordt een dag eerder dan verwacht hervat, op donderdag in plaats van vrijdag, zo meldt ProRail. Overigens is dat wel later dan in eerste instantie werd gedacht, want eigenlijk zou het treinverkeer tussen Leiden en Den Haag dinsdag weer worden hervat. De bedoeling is dat de eerste trein met reizigers om 05.10 uur weer over het spoor bij Voorschoten rijdt.