Meisje overleden aan verwondingen 12 dagen na schietpartij Servië

Een 13-jarige jongen opende het vuur op zijn medeleerlingen met vuurwapens die zijn vader legaal in bezit had. Het was het eerste schietincident op een school in Servië. Een dag later volgde een tweede schietpartij, maar ditmaal niet bij een school. Een man van 21 doodde acht mensen. Beide daders werden aangehouden.

Tienduizenden Serviërs gingen de straat op om strengere vuurwapenwetgeving te eisen. President Aleksandar Vucic beloofde na de schietpartijen maatregelen te nemen. Zo was er een inleveractie voor illegale wapens waarbij in twee dagen tijd meer dan 3000 wapens of wapenonderdelen werden ingeleverd. Ook wordt wapenbezit aan banden gelegd en de politiebewaking bij scholen opgeschroefd.

