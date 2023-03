Ook Belastingdienst wil apps als TikTok weren van werktelefoon

Het kabinet besloot dinsdag het gebruik van „apps uit landen met een offensief cyberprogramma tegen Nederland” te ontraden. In de aankondiging zelf stonden geen namen van landen en apps genoemd, maar vorige maand lieten Kamerleden van de vier coalitiepartijen weten dat ze voor een TikTok-verbod zijn. Het moet uiteindelijk voor ambtenaren onmogelijk worden applicaties uit zulke landen - bijvoorbeeld ook Iran en Rusland - op hun telefoon te hebben.

TikTok is eigendom van het Chinese bedrijf ByteDance. Uit angst voor spionage en beïnvloeding hebben ook andere landen het gebruik van de app aan banden gelegd, tot ongenoegen van TikTok. De app beweert dat het door geen enkele staat of overheid wordt gecontroleerd. „Zowel TikTok als ons moederbedrijf is geen Chinees eigendom en de Chinese overheid heeft geen enkele toegang tot gebruikersgegevens van TikTok”, klonk vorige week een reactie.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft de voorkeur aan afspraken met medewerkers over privégebruik van bijvoorbeeld werktelefoons en het privé gebruiken van zakelijke apparatuur, in plaats van een verbod op apps zoals TikTok. De VNG vraagt zich af of een verbod de risico’s van het gebruik van dit soort apps wegneemt en of er nadelen zijn aan een verbod. Gemeenten die inwoners via TikTok willen bereiken moeten dat zorgvuldig inzetten en goed nadenken over de doelen en alternatieven, aldus de VNG.