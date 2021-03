Onbewaakte spoorwegovergang gevaarlijker dan gedacht, per direct actie

Demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) laat aan de Tweede Kamer weten dat de uitkomst van het onderzoek gevolgen zal hebben voor veiligheidsmaatregelen bij overgangen. Dat is niet alleen het geval bij onbewaakte varianten. Bij een bewaakte overgang kan het bijvoorbeeld nodig zijn om de sluitingsduur van slagbomen aan te passen. Als de situatie ter plaatse niet kan worden aangepast is het zelfs mogelijk dat treinen langzamer moeten rijden. Spoorbeheerder ProRail neemt de komende tijd ruim honderd overgangen onder de loep.

De kwestie is aan het licht gekomen in een van de onderzoeken naar aanleiding van het dodelijke treinongeluk bij Hooghalen. Op een onbewaakte overgang botste vorig jaar mei een trein op een tractor met lading. Bij het drama kwam de machinist om het leven. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid adviseerde om breder onderzoek te doen naar spoorwegovergangen.

Overgang opgeheven

ProRail en NS hebben dat nu gedaan. Daarnaast hebben de spoorbedrijven onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval zelf. Daaruit blijkt dat de bestuurder van de tractor de trein door ’hoofdzakelijk de weersomstandigheden’ de trein niet of te laat heeft gezien en de overweg is opgereden. Of een lagere snelheid op het spoor het ongeluk had kunnen voorkomen is niet duidelijk. De overgang zelf is inmiddels opgeheven.

Van Veldhoven is terughoudend in haar reactie op dit onderzoek omdat het Openbaar Ministerie ook nog een onderzoek heeft lopen. Het kabinet wil uiterlijk in 2023 af van alle onbewaakte overgangen.

Juridische strijd

De operatie gaat langzaam door juridisch getouwtrek rond het opheffen of beveiligen van de overgangen. Door deze vertragende problemen valt het plan zeker 15 miljoen euro duurder uit. In totaal heeft Van Veldhoven bijna 200 miljoen euro uitgetrokken in de afgelopen kabinetsperiode.