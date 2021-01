Doodrijder Leroy van D. rijdt wéér onder invloed van drugs rond

Van D., die in juli 2018 tot een celstraf van vijftien maanden werd veroordeeld voor het veroorzaken van dodelijk ongeval in Hoorn, blijft keer op keer in de fout gaan.

Op 28 december is hij nog aangehouden op rijden terwijl zijn rijbewijs al was ingevorderd. Van D. moet ook nog voorkomen voor eerder gepleegde strafbare feiten. Vanwege de aard van de feiten kan hij niet in hechtenis worden gehouden voordat de rechtszaak aandient.

Dit keer zag de politie de man wederom in een gehuurde auto rijden in Julianadorp. Na een korte achtervolging in het dorp werd dit voertuig onbeheerd aangetroffen aan de Boterzwin. In de buurt van de auto werd Van D. aangetroffen en aangehouden. Net als eerder werd hij na een speekseltest positief bevonden op het gebruik van drugs, in dit geval thc en amfetamine.