Kabinet mikt op nieuwe ’Turkijedeal’, maar dan met Noord-Afrika

De staatssecretaris zegt dat premier Rutte vandaag de Italiaanse premier Meloni bezoekt om te kijken of rampen zoals de fatale bootramp met migranten laatst te voorkomen zijn. „Bijvoorbeeld door de oversteek in zulke gammele bootjes te stoppen.” Voor de zoveelste keer mikt het kabinet op een nieuwe, Noord-Afrikaanse variant van de ’Turkijedeal’. Die deal moest in 2016 een einde maken aan illegale migratie van Turkije naar Griekenland.

Volgens Van der Burg moet een soortgelijke overeenkomst met Noord-Afrikaanse landen illegale migratie - bijvoorbeeld in gammele bootjes op de Middellandse Zee - naar Europa voorkomen. Turkije kreeg geld in ruil voor opvang. Volgens Van der Burg moet voorkomen van de overstap in Noord-Afrika voorop staan. In die zin gaat het om een andere inzet. De VVD-bewindsman noemt specifiek Tunesië als kandidaat.

Normen en waarden

„Het is heel goed dat wij met Marokko en Tunesië afspraken maken, en het is logisch dat ze er iets voor terug willen. Je moet de deals sluiten met landen die aan de andere kant liggen, ook al hebben zij een ander normen- en waardenpakket.” Dat is volgens Van der Burg geen reden om het te laten. „Ik kan een deal sluiten met IJsland, maar dat zal de instroom vanaf de Middellandse Zee op geen enkele manier beperken.”

De mensenrechten worden volgens de staatssecretaris voldoende in de gaten gehouden. „Daar zien rechters op toe, we mogen zelfs geen migranten terugsturen naar Griekenland, waar een deel van de Kamer twee keer per jaar ligt te bakken in de zon om bij te komen van de Kamerdebatten.”

Turkijedeal

Vanuit het kabinet wordt al jaren aangestuurd op een nieuwe Turkijedeal, maar tot op heden komt die niet van de grond. Het zorgt voor hoon vanuit de Tweede Kamer. Van der Burg erkent dat het ingewikkeld is. „Ik kom morgen niet met contracten terug. Je zet steeds hele kleine stapjes. Het zou allemaal tien keer zo snel moeten.”

De staatssecretaris reageerde woedend toen PvdA-Kamerlid Piri opmerkte dat deze nieuwe poging voor de bühne is. „Dit is niet voor de bühne, we hebben onvoldoende plekken. Ik word gebeld door burgemeester Dijsselbloem (van de PvdA, red.) van Eindhoven dat er in zijn regio geen draagvlak is voor crisisnoodopvang. Dat is een prominente partijgenoot van mevrouw Piri.” Van der Burg nam zijn woorden na kritiek vanuit de Kamer direct terug. „Ik had de partijpolitieke kleur van burgemeester Dijsselbloem niet moeten noemen.”

Het debat in de Tweede Kamer zorgde voor irritatie van de staatssecretaris en verschillende Kamerleden. Dat was tegen het zere been van debatvoorzitter Kat (D66). Ze merkte op dat alle deelnemers verantwoordelijk zijn voor ’een sociaal veilige debatcultuur’.