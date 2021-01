Urn aangespoeld op strand Noordwijk

In de urn zat nog maar een deel van de as die er oorspronkelijk in zat. Het nummer dat gekoppeld is aan de overledene zat nog wel in de asbox, daarmee kunnen mogelijk de nabestaanden getraceerd worden.

De urn is vanaf het strand meegenomen. Het is nog onbekend wie de eigenaar is van deze asbox en hoe deze in de zee terecht is gekomen.

In 2019 ontstond er al commotie nadat er in korte tijd ook een aantal urnen aanspoelden op het strand van Noordwijk.