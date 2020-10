Reisverbod en cafés op slot: deel VK gaat in lockdown

Boris Johnson komt snel met een allesomvattend actieplan. Ⓒ REUTERS

LONDEN - Kroegen gaan dicht. Alleen voor essentiële reizen mag je nog de deur uit – maar ’s avonds geldt een avondklok. En familie in andere delen van het Verenigd Koninkrijk kunnen niet op bezoek komen. Dat scenario dreigt voor Britten in het noorden van hun land. Het grootschalige coronaplan van Boris Johnson is al uitgelekt en lokale bestuurders van Liverpool en Manchester staan op hun achterste poten.