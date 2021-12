‘Deemoed voor hoofddoek neemt bespottelijke vormen aan’

Verder in de podcast: de klimaat- en immigratieplannen van de nieuwe, centrum-linkse Duitse regering konden wel eens tot veel tweespalt leiden. Duk: „Dit zijn politici die Duitsland het liefst zien opgaan in een multicultureel, CO2-neutraal Europa. Zij willen ook meer in plaats van minder immigratie. Een heuse tijdbom.” Ophef rond een voormalige terroriste, die voor de VVD werkt en van wie een zuster in de Tweede Kamer zit voor D66. Duk duidt de context. En: we moeten hoognodig depolariseren. „Wappies en Rutte-volgers lijken elkaar wel naar het leven te staan.”

