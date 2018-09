Levenseindekliniek heeft al 200 aanmeldingen

De kliniek gaat het aantal teams uitbreiden, want „het is soms wat ingewikkeld”, aldus een woordvoerster. „Er is zeker behoefte aan uitbreiding, al daalt het aantal aanmeldingen nu wel. Eerst waren het er vijf per dag, nu nog ongeveer twee tot drie.”

Een aantal cliënten is afgewezen of niet in behandeling genomen, omdat ze niet voldeden of wilden voldoen aan de voorwaarden. „Maar er zijn dus wachtenden”, zei de woordvoerster. „Ook zijn er al een aantal mensen overleden, nog voordat er euthanasie uitgevoerd kon worden”, vertelde de woordvoerster.

Opvallend is dat de meeste aanmeldingen uit de provincie Utrecht en de Randstad komen. Uit Drenthe heeft niemand zich aangemeld. Ook hebben ruim twee keer zoveel vrouwen als mannen zich aangemeld.