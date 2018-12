'Vrouwelijke gamehelden verkopen geen games'

In 2007 werd er gewerkt aan de actiegame Black Lotus. “Black Lotus was een fantastisch intern project. We waren erg tevreden over wat we aan het maken waren en het team was enthousiast”, laat een oud-medewerker weten.

Maar helaas voor Black Lotus waren games als Halo 3, Modern Warfare en Assassin’s Creed een hit dat jaar. Dat zorgde ervoor dat Activision van mening veranderde wat betreft Black Lotus. “Activision trok de stekker eruit. Volgens hen wilden ze geen vrouwelijke personages omdat deze geen games verkochten.”

“Activision gaf ons de specifieke opdracht om de meid te dumpen”, laat een andere bron weten. De game kreeg een mannelijke hoofdrolspeler en werd uiteindelijk True Crime: Hong Kong. Die game zal eind dit jaar verschijnen voor de Xbox 360, PlayStation 3 en pc.

Andere bronnen bevestigen dit verhaal aan gamewebsite Gamasutra. “Als Activision geen vrouwelijke hoofdpersonage in de top vijf games van het jaar ziet, zullen zij geen vrouwelijke held hebben.” De magere verkopen van Bayonetta en Wet gebruikt de gamesuitgever dan ook om die theorie te ondersteunen.

Overigens ontkent Activision deze lezing in alle toonaarden. “Activision respecteert de creatieve visie van al zijn ontwikkelteams. Het bedrijf heeft geen beleid dat de studio’s voorschrijft wat ze moeten ontwikkelen en evenmin heeft men gezegd dat er geen games ontwikkeld mogen worden met vrouwelijke hoofdpersonen.”

Wat betreft True Crime laat het bedrijf verder in een verklaring weten: “Activision heeft het geslacht van de hoofdpersoon niet bepaald. Activision gebruikt marktonderzoek om beter te begrijpen waar gamers naar opzoek zijn.”