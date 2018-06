Metal Gear Solid meer dan 31 miljoen keer verkocht

Een nieuw deel in de Metal Gear Solid-serie zorgt steevast voor vele reserveringen en sterke anticipatie onder fans. Zo ging de creatieve geest achter de serie, de Japanse ontwikkelaar Hideo Kojima, in 2008 zelfs op een heuse wereldtournee om het vierde deel te promoten. Ook Amsterdam werd daarbij aangedaan, waar Nederlandse fans uren in de rij stonden om een exemplaar te laten signeren.

Binnenkort verschijnt van het derde deel, Snake Eater, een remake in 3D op de Nintendo 3DS.