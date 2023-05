Plannen van ’geheim tunnelcomplex’ onder paleis van Poetin gelekt

Een Versailles aan de Zwarte Zee: zo noemde de inmiddels opgesloten Russische oppositieleider Aleksej Navalny in januari 2021 het paleis dat de Russische president Poetin had laten bouwen. In een video van bijna twee uur maakte Navalny duidelijk hoe megalomaan dat optrekje nabij de stad Gelendzjik precies is. Zwembaden, een spa, sauna’s, een ijshockeyveld, een casino, een stripclub, een kerk, een theaterzaal, een filmzaal, een tankstation, zelfs gouden wc-borstels... Alle buitensporige luxe die een autocratische wereldleider zich wensen kan, is aanwezig. En dat allemaal in en rond een paleis dat groter is dan Buckingham Palace, op een domein met een oppervlakte van tweemaal Brussel. Waarde: zo’n 1 miljard dollar (920 miljoen euro).

Zelf ontkent de Russische president dat het paleis met zicht op de Zwarte Zee van hem is, maar daar wordt zelfs in Rusland weinig geloof aan gehecht. Zelfs de bewering van de Poetin-getrouwe miljardair Arkadi Rotenberg dat híj de eigenaar is, is weinig geloofwaardig. Want waarom zou het domein dan een no-flyzone zijn? En waarom zou het dan dag en nacht bewaakt worden door Russische veiligheidstroepen?

Een tekening van de twee tunnels die via een liftschacht met elkaar in verbinding staan. Ⓒ Metro Style

Open en bloot

Ondanks alle saillante details die al lekten over het paleis, was nog onbekend wat er onder de grond te vinden is. Daar is nu verandering in gekomen. Want hoewel de Russische president als licht paranoïde geldt als het om zijn persoonlijke veiligheid gaat, stonden er zes jaar lang, van 2010 tot 2016, plannen van tunnels onder het paleis gewoon open en bloot op het internet. Het inmiddels opgedoekte Russische bouwbedrijf Metro Style, dat ook meebouwde aan het metronetwerk van Moskou, pronkte er namelijk mee op zijn website, onder het kopje ’gerealiseerde projecten’.

Net als het bedrijf zelf bestaat ook de website van Metro Style niet meer. Maar dankzij ’Wayback Machine’, een digitaal archief van het wereldwijde web, zijn grote delen ervan toch nog raadpleegbaar. De documenten gingen al langer rond onder ’diggers’, Russische opposanten die op verboden internetsites zoeken naar gevoelige informatie. Eén groep van zulke diggers, die zich verenigen onder de naam Sect Ze, bracht de tekeningen recent onder de aandacht van de nieuwssite Business Insider.

Een doorsnede een van de tunnels. Ⓒ Metro Style

Een dwarsdoorsnede van de liftschacht. De rode delen zijn ventilatieschachten. Ⓒ Metro Style

Meer dan een ontsnappingsroute

Op de tekeningen zijn twee grote tunnels te zien die met elkaar en met het paleis in verbinding staan via een liftschacht. De onderste tunnel, zo’n 50 meter diep, komt via een lopende band uit op het strand, de bovenste zowat halfweg tussen het strand en het paleis. Een andere tekening toont ventilatiesystemen in de tunnels, net als watertoevoer- en afvoersystemen. De twee tunnels zijn 40 tot 60 meter lang en 6 meter breed, goed voor een totale oppervlakte van ongeveer 600 vierkante meter. De muren zijn met een dikte van 38 cm bestand tegen zware schokken.

„Deze tunnelconstructie heeft allerlei soorten beveiliging. Er is een brandsysteem, er is water, er is riolering”, vertelt ingenieur Thaddeus Gabryszewski tegen Business Insider. Gezien de vele kabels die zichtbaar zijn op een dwarsdoorsnede van de tunnel, is de tunnel volgens Gabryszewski meer dan zomaar een ontsnappingsroute. „Die kabels kunnen dienen voor communicatie, verlichting, stroomvoorziening. Mogelijk dient de tunnel dus als een soort back-up voor het paleis.” De uitgangen van de tunnels zijn ook zichtbaar op luchtfoto’s van het domein.

Naar eigen zeggen verspreiden de diggers van Sect Ze de tekeningen „omdat we Poetins stomme gezicht beu zijn en we zijn paranoïde ondergrondse transportsysteem willen tonen. Hopelijk brengt dit het einde van zijn regime weer een stapje dichterbij.”