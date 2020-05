Plagertijes partijen bij leenkamers

Dat was het geval bij de Socialistische Partij, die dinsdag net als de meeste andere partijen voor het eerst sinds de lockdown weer lijfelijk bijeenkwam voor de wekelijkse fractievergadering. Omdat voor de veertienkoppige fractie de eigen vergaderzaal te klein is om de anderhalve meter afstand te kunnen garanderen, mocht ze samenkomen in de fractiekamer van de VVD.

De liberalen hadden, gastvrij als ze zijn, hun kamer voor hun socialistische collega’s extra versierd. Aan de muren waren VVD-vlaggen gehangen en de trofeeën van hun laatste twee verkiezingsoverwinningen: ingelijste voorpagina’s van De Telegraaf waarin de electorale zegetocht in dikke letters werd verkondigd. Op de plek waar gewoonlijk Klaas Dijkhoff zit, maar nu dus SP-leider Lilian Marijnissen, stond nog wat politieke literatuur met titels als Het Verraad van Links en De Liberale Opmars. De levensgrote kartonportretten van Rutte stonden prominent in de kamer.

Nog tijdens de vergadering is een medewerker van de SP wat eigen partijparefernalia gaan halen om de boel op te fleuren. Eén kartonnen Rutte kreeg een SP-pet op, met de kenmerkende tomaat, en om zijn nek een socialistisch sjaaltje. Een ander portret werd op z’n kop gezet. „Plagerijtjes”, verklaart SP-Kamerlid Van Nispen.

De VVD, voor wie de eigen fractievergadering te klein is om voldoende afstand te kunnen houden, vergaderde voorlopig nog via een videoverbinding. „Ik heb wel voor de zekerheid nog even gekeken of onze SP-collega’s geen afluisterapparatuur hebben geplaatst”, grapt VVD-Kamerlid Lodders.

De SP was niet de enige partij die moest uitwijken. D66 vergaderde in een commissiezaal, de ChristenUnie in de fractiekamer van het CDA. De christendemocraten houden hun fractieberaad voorlopig nog via een videoverbinding.

Vanaf deze week is de Tweede Kamer weer begonnen met het wekelijkse vragenuur. Ook wordt er weer drie dagen gedebatteerd in de grote zaal, ook over andere onderwerpen dan over de coronacrisis. De Kamer houdt zich nog wel in; in elk geval tot de zomervakantie debatteert ze behalve over corona alleen over ’urgente politieke kwesties’ of over onderwerpen waarvan de juridische of financiële gevolgen groot zijn als ze niet met spoed worden behandeld in de Kamer.