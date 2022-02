Salah Abdeslam spreekt: ’Ik heb niemand vermoord’

Buitenland

Salah Abdeslam schreeuwt onschuld uit in proces over aanslagen in Parijs: „Heb niemand vermoord en verwond”

„Ik wilde vandaag vertellen dat ik niemand heb gedood en niemand heb verwond.” Dat heeft hoofdverdachte Salah Abdeslam woensdag verklaard tijdens het proces over de terreuraanslagen in Parijs van 13 november 2015 aan het begin van zijn eerste verhoor over de grond van de zaak, vijf maanden na de sta...