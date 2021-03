Select aantal Nederlanders mag Amerikaans coronavaccin testen (en krijgt 500 euro toe)

GRONINGEN - Nog lang niet aan de beurt voor een coronavaccin? Dan is er voor 176 inwoners van Drenthe, Groningen of Friesland de kans om een nieuw vaccin uit te proberen van het Amerikaanse Akston. Het UMCG is wereldwijd tot nu toe het enige instituut dat voor dit veelbelovende vaccin de gecombineerde fase 1- en 2-studie op vrijwilligers doet.