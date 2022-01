Brug VS stort in kort voor bezoek Biden over infrastructuur

PITTSBURGH - Een brug is ingestort in de Amerikaanse stad Pittsburgh, enkele uren voordat president Joe Biden de stad zou bezoeken voor gesprekken over infrastructuur. Volgens lokale media zijn er tien mensen lichtgewond geraakt. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op het ongeval.